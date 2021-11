Tchad : le festival PROMUDAT met en valeur la beauté des cultures

De nombreux groupes de folklores ont représenté leur localité lors du lancement officiel des activités du festival PROMUDAT : l'association culturelle des jeunes de la Tandjilé (Gabri), le groupe SAO Kotoko, Wal Ambatewa arabe, le Koukouma Bilala, les Al Gayta Kanembou et plusieurs autres groupes se sont brassés.



Le festival s'est fixé l'objectif de promouvoir la musique et la danse traditionnelle. Pour sa deuxième édition, PROMUDAT a reçu le 28 octobre toutes les autorités traditionnelles impliquées dans la promotion du folklore tchadien et les autorités du ministère en charge de la culture.



Lors du lancement, le promoteur du festival, l'artiste Tchadiano, a évoqué les difficultés de mise en oeuvre du festival.



Le directeur technique du ministère en charge de la culture, Abdoulaye Babary, a reconnu le travail considérable réalisé pour la reprise des activités folkloriques. Il a salué la bravoure du jeune promoteur.



Les leaders traditionnels ont profité de l'occasion pour réclamer une place plus importante pour le folklore tchadien dans la promotion du vivre ensemble au Tchad.