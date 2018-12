Tchad : le festival culturel du Ouaddaï s'ouvre avec un appel à l'unité

"Il n'y aura pas de cohabitation pacifique si nous continuons à parler de tribalisme et de régionalisme. Nous devons tous laisser les replis identitaires et fonder l'unité nationale et la cohabitation pacifique"

"Le choix du thème n'est pas fortuit. Comme vous le savez, notre provicne a vécu il y a quelques moments des tensions intercommunautaires et des conflits agriculteurs - éleveurs qui se sont soldés par des résultats fâcheux. Nous, en tant qu'artistes, nous avons pensé apporter notre. contribution pour que les peuples cultivent la paix, la tolérance et l'amour", a expliqué le directeur du Festival.Le gouverneur de la province du Ouaddaï a profité de cette occasion pour appeler au sens de la responsabilité de chacun pour que les voeux du chef de l'Etat deviennent une réalité et se concrétisent davantage. D'après lui, "le festival est un cadre de brassage, d'échange et d'expression des talents artistiques d'une part et de la valorisation de notre identité culturelle"."Il n'y aura pas de cohabitation pacifique sans l'unité nationale. Il n'y aura pas de cohabitation pacifique si nous continuons à parler de tribalisme et de régionalisme. Notre seule mère et père c'est le Tchad. Nous devons tous laisser les replis identitaires et fonder l'unité nationale et la cohabitation pacifique en se référant à la culture qui constitue une richesse intarissable", a-t-il déclaré.Les organisateurs du festival se sont félicités de la mobilisation malgré les difficultés financières, notamment de la troupe théâtrale Zakouma Culture de Salamat qui a accepté de participer au FESACO en prenant en charge le transport de ses artistes.