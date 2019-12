Tchad : le festival solidaire Imag'in sensibilise contre le Sida

Le festival solidaire Imag'in a entamé depuis lundi une campagne de sensibilisation contre le Sida dans différents établissements scolaires et universitaires de la capitale.



La campagne prévoit également des concerts, des conférences, des plaidoyers et expositions.



De nombreux artistes-comédiens sont mobilisés pour cette campagne qui a lieu du 9 au 15 décembre, drainant un grand nombre d'élèves à leur passage.



Afin de viser une génération sans Sida, Imag'in invite les jeunes à se protéger et à être vigilants face à cette maladie transmissible.



Le festival Imag’IN souhaite soutenir des projets à destination des populations les plus vulnérables, et contraintes de mener un double combat : contre le virus et les discriminations. Il souhaite également faire de cette problématique du Sida l’une de ses priorités tout en soutenant des activités de prévention, de dépistage, d’accompagnement et de plaidoyer.



Le nombre de nouvelles infections au VIH/Sida au Tchad a baissé de moitié, passant de 2.200 à moins de 1.000, ces huit dernières années, a déclaré ce mardi à l'agence de presse Xinhua, le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida du Tchad (CNLS), Adawaye Chatté.