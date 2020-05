Tchad : le fonctionnaire Mahamat Senoussi Zakaria Chérif est décédé

Le haut fonctionnaire Mahamat Senoussi Zakaria Chérif est décédé mercredi suite à une maladie, a appris Alwihda Info.



Ce cadre du ministère des Finances et du Budget a occupé le poste de secrétaire général et directeur général du département ministériel avant d'être remplacé le 19 septembre 2019.



Il fût directeur de la Caisse Nationale des Retraites du Tchad, et a occupé plusieurs autres postes de responsabilité au sein de l'administration tchadienne.