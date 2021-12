Tchad : le fond Covid-19 remis aux ligues de football du Mayo Kebbi Ouest

Cet appui financier de la Fédération internationale de football association (FIFA), donné par la Fédération tchadienne de football association (FTFA) concerne les clubs de D1 et D2, affiliés à la Ligue provinciale de football, les écoles de football reconnues et la communauté de football du Mayo Kebbi Ouest dans son ensemble.



Le montant total octroyé s'élève à 60 millions de Francs CFA pour la province du Mayo Kebbi Ouest, selon ses performances dans la réalisation des activités qui la place dans la 2e catégorie avec neuf autres ligues après N'Djamena, selon le président de la ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest Tao Kebtanmy Job.



Selon lui, cette aide financière modeste qu'elle soit, va supporter les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et donner une bouffée d'oxygène aux différentes parties prenantes, ce qui revêt un caractère de compensation des divers impacts subit par les acteurs du football.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, remettant les chèques aux bénéficiaires, déplore les effets du coronavirus dans le monde et très particulièrement au Tchad, surtout les activités économiques et les pertes en vies humaines. Il appelle tout les jeunes sportifs à continuer davantage la sensibilisation pour la lutte contre cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes car la province compte plus de 5000 cas de contamination.