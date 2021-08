Tchad : le fonds de l'entrepreneuriat des jeunes en appui au secteur privé

Dans les locaux de la startup "Kouran Jabo", le nombre d'employés est passé de cinq à 17, depuis que la Société générale a octroyé un financement. La startup a augmenté ses capacités de production.



Idriss Complexe Technology est un centre de recherche technologique, d'invention et d'innovation. La société est spécialisée dans la commercialisation d'outils tels que les mini-tracteurs et les moulins. Orabank a débloqué un financement qui permet à Idriss Complexe Technology d'accroitre son activité. En trois mois, l'on compte un personnel composé de 10 personnes et des stagiaires de lycées techniques et industriels et de certains centres de formation.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, prévoit de poursuivre les visites mais aussi de faire une communication globale sur l'ensemble des projets financés. Il assure que l'État va poursuivre le renforcement du fonds de garantie en faveur des femmes et jeunes. Des bailleurs de fonds internationaux pourraient accompagner la démarche.