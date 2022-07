TCHAD Tchad : le football local n’est pas mort, bien qu’agonisant

Par Mahamat Sougui Bie - 19 Juillet 2022



Il faut créer un organisme d'appui financier et logistique dédié uniquement au football tchadien, contrairement à l'actuel qui couvre tous les sports et même la jeunesse.

Contrairement aux idées reçues, les Tchadiens s'intéressent énormément à leur football local. L'exemple patent est celui du Championnat National du Tchad, qui se joue actuellement et dont la finale est prévue ce soir. Qui aurait cru qu'un tel élan footballistique puisse venir d'emblée ? Ceci étant dit et fort heureusement, l'amour de football local est encore vivace dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens.



Comment le football tchadien est-il devenu agonisant ? Le football est avant tout accompagnement financier et logistique. Malheureusement, la quasi-totalité de nos clubs locaux n'ont pas de ressources propres qui peuvent, ne serait-ce que couvrir le 1/100 de leur charge. C'est triste, mais c'est la réalité du football interne. Les équipes peinent même à faire nourrir leurs joueurs. Même le minimum est absent.



L'État a voulu dans le passé apporter un soutien conséquent au football tchadien, par la création du Fonds National du Développement des Sports (FNDS), actuellement Office National Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJESS). Mais peine perdue. Ce Fonds devrait collecter certaines taxes (téléphonie, cigarettes, alcools et jeux), pour venir en appui financier et logistique aux différentes fédérations sportives et à la jeunesse.



L'idée était belle, mais la réalité est carrément différente. Au lieu que ces taxes soient directement versées dans le compte de l'ONAJESS logé à la Banque centrale, elles sont, par contre, déposées dans le compte du trésor public qui, à son tour devrait reverser à l'office. Malheureusement, le principe de l'unicité des caisses de l'État fait en sorte que cet argent est tout le temps utilisé à d'autres fins, bien que publiques. À la place de l'argent, l'ONAJESS ne reçoit que des écritures financières.



Même pour sa propre organisation interne (salaires du personnel et fonctionnement), il peine à trouver les fonds nécessaires. Aussi, il convient de noter que l'ONAJESS couvre toutes les demandes financières et logistiques de toutes les fédérations sportives nationales, qui sont au nombre de 23, et de certaines organisations de la jeunesse. Donc, à part le football local, il a d'autres priorités surtout pas les moindres. Alors, comment faire sortir le football local de cet état agonisant ?



D'abord, il faut créer un organisme d'appui financier et logistique dédié uniquement au football tchadien (Appui Football-Tchad par exemple), contrairement à l'actuel qui couvre tous les sports et même la jeunesse. Cet organisme aura pour seule mission la réussite financière et logistique du football local tchadien. Ensuite, il faut que le gouvernement mette en place dans un bref délai, une loi dite de promotion du football local tchadien, pour obliger les grandes entreprises, ayant des activités dans le pays, de sponsoriser le football local.



Chaque grande entreprise devrait prendre une équipe de la première division, et même la deuxième s'il le faut. Avec cela, les équipes auront un soutien sûr et disponible en tout temps. Enfin, il incombe à l'Etat, à travers le ministère chargé des sports, de lancer les travaux de rénovation des différents stades de Ndjamena, afin que ceux-ci puissent accueillir dignement les matchs.





