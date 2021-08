Tchad : le football pour promouvoir le vivre ensemble à Bongor

Un match amical de football s’est joué le 8 août au terrain du lycée Jacques Moudeina de Bongor entre l’équipe Foulla FC de Bongor et Foulla FC de Laï.



Le délégué provincial de la jeunesse et de la promotion de l’emploi et le chef d’antenne sud-ouest de l’ONAJES ont assisté au match qui s’est soldé par un score de 1-0 à l'issue des tirs aux buts, en faveur de l'équipe de Bongor.



Le délégué de jeunesse et de la promotion de l’emploi, Boussanang Biskina, a exprimé son sentiment de satisfaction quant à l’organisation de cette rencontre qui permet aux jeunes des deux provinces de se découvrir et de poser le jalon du vivre ensemble pour l'avenir.



Boussanang Biskina a demandé aux autres clubs d’emboiter les pas des deux équipes. Il a rassuré les amoureux du ballon rond de la relance probable du championnat national.