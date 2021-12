Tchad : le forum de la jeunesse déchaine les passions et les revendications

La journée de ce 28 décembre a été marquée par d'intenses échanges au Forum national de la jeunesse qui s'est ouvert la veille au Radisson Blu. Les représentants de la diaspora se sont relayés pour formuler leurs recommandations axées principalement sur le renforcement du secteur éducatif et de l'enseignement supérieur.



Des tensions sont apparues dès l'entame de la phase des questions adressées par les participants. La diaspora de France a failli quitter la salle suite à un "refus de parole". Des participants ont exprimé leur colère contre le modérateur au prétexte qu'il n'aurait pas accordé assez de temps pour poser des questions. Certains jeunes ont claqué la porte.​



"Arrêtez l'intégration des enfants des riches, arrêtez les dossiers de main à main (...) Pourquoi la question des fonds destinés aux étudiants n'est pas prise en compte ? Pourquoi la question de l'emploi n'est pas prise en compte par le ministère de la Jeunesse ?", ont lancé successivement des participants.



Les conflits agriculteurs et éleveurs, la marginalisation des jeunes des provinces, la décentralisation et la violence en milieu scolaire n'ont pas été perdus de vue.



Un modérateur a dénoncé le comportement de certains participants qui perturbent les débats. "Je m'inquiète de l'issue de ce forum parce qu'il y a deux camps dans la salle et c'est difficile de gérer deux camps. Nous attendons de vous des recommandations fortes et des suggestions concrètes pour améliorer vos projets", a affirmé un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports au présidium.



Vent debout, les jeunes ont fustigé les "deux heures perdues" car "le présidium joue au malin pour tuer le temps" afin de les "empêcher d'énumérer (leurs) suggestions et recommandations".