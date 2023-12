Tchad : le front du Non au référendum signale des irrégularités et exige un nouveau vote

Le coordinateur national du Front du Non a fait une déclaration ce mercredi 20 décembre 2023, concernant le référendum du 17 décembre 2023 sur l'ensemble du territoire national.



Dans sa déclaration, Brice Mbaïmon Guedembaye a souligné que l'organisation du scrutin par la CONOREC le 17 décembre 2023, ainsi que la campagne qui l'a précédée, ont été marquées par de graves irrégularités dont les auteurs appartiennent exclusivement au camp des partisans du Oui.



Ces derniers ont enfreint les dispositions de la loi N°01/PT/2023 portant loi électorale spécifique relative à l'organisation du référendum constitutionnel, notamment en poursuivant la campagne jusqu'au jour du scrutin, en bourrant les urnes, en permettant le vote des mineurs, en utilisant les ressources humaines, matérielles et financières de l'État, en renvoyant les délégués de bureau de vote accrédités par le Front du Non, et en menaçant, agressant, arrêtant et séquestrant des militants des partis politiques membres du Front du Non, affirme-t-il.



Et d’ajouter que, selon les résultats authentiques provenant de certains bureaux de vote, une large victoire du Non sur le Oui est anticipée.



Le Front du Non appelle donc à la responsabilité du ministre de l'Administration du territoire et du président de la CONOREC, concernant l'application immédiate de l'article 106 de la loi N°011/PT/2023 du 30 mai 2023, portant loi électorale spécifique, relative à l'organisation du référendum constitutionnel. Cet article stipule



: « Lorsque le référendum conclut au rejet du projet de Constitution, un autre scrutin est organisé dans une période n'excédant pas soixante jours ».