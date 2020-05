Tchad : le général Ahmat Kardayo Hissein installé à la tête de la province du Borkou

Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, a dans son adresse, félicité le gouverneur entrant pour cette marque de confiance accordée à son égard par le chef de l'État.



Il l’a invité au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Borkou. À cette effet, toutes les forces de defense et de sécurité implantées dans cette zone administrative relèvent de son autorité.