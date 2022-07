Tchad : le général Ali Abdallah Nassour immortalisé par une avenue à N'Djamena

La cérémonie de baptême d’une avenue, au nom du regretté général, Mahamat Ali Abdallah Nassour, a eu lieu ce jour à N’Djamena, dans la commune du 3ème arrondissement, en présence du maire de la ville.



Dans son mot de remerciements et d’appréciation, le fils du général, Idriss Mahamat Ali, a fait un parcours historique de son père. Le défunt est né le 2 janvier 1960 à Kouba, dans la région de Wadi Fira, département de Kobé, sous-préfecture d’Iriba, commune de Kouba.



Mahamat Ali Abdallah Nassour est un homme politique et ancien général de l'armée tchadienne. Il a fait ses études primaires et secondaires à Abéché. Après une licence en droit public, il poursuit ses études par un DEA en sciences politiques, option stratégie géopolitique à l'Université de Paris 8, ensuite à l'Ecole doctorale en géopolitique, à l'Université de Sorbonne 1.



Le défunt général occupa plusieurs postes de responsabilité depuis l'arrivée du parti MPS en 1990, jusqu'à sa mort en 2015.



Avant la coupure du ruban symbolique, des témoignages ont été faits à l’endroit du général Mahamat Ali Abdallah Nassour, notamment ceux de l'ex-ministre Dr Abdoulaye Sabre, et du ministre Mahamat Bechir Cherif. D’après les témoignages recueillis, c’était un homme respectable, courtois, clément, honnête et qui aimait la vérité, à tel point qu'il accordait plus de temps à autrui qu’à sa famille.



Dorénavant, l’artère qui se trouve entre la Radio nationale tchadienne et le lycée technique commercial, s'appelle avenue général Mahamat Ali Abdallah Nassour.



Plusieurs ministres, généraux, invités de marque, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, le maire de la ville de N’Djamena, les frères, sœurs et amis du défunt, ont pris part à cette cérémonie d’inauguration. La coupure du ruban, la photo de famille et un cocktail ont marqué la cérémonie.