Tchad : le général Benaindo Tatola élevé à titre posthume dans l'Ordre national

Le chef de l'État a signé le 9 février 2021 un décret n° 156 portant élévation dans l'Ordre national du Tchad, au titre de la Présidence de la République, et à titre posthume, le général de corps d'armée Benaindo Tatola Joël, au grade de dignité de grand officier.



L'officier est décédé le 27 décembre 2020 à Ati. Il occupait le poste de gouverneur de la province du Batha. Le général Benaindo Tatola Joël a été inhumé le 2 janvier 2021 au cimetière de Toukra, à N'Djamena.



Le général Benaïndo Tatola était un proche collaborateur du chef de l'État Idriss Deby et avait fait la même promotion militaire au GEMIA. L'officier est né le 23 décembre 1950 à Mandana par Doba. Il a laissé derrière lui cinq enfants et une veuve.