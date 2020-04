Tchad : le général Brahim Seid Mahamat installé à la tête du Ouaddaï

Le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï, le général de corps d'armée Brahim Seid Mahamat a été nommé par décret n° 377 du 24 mars 2020. Il remplace à ce poste le général de corps d'armée Ramadan Erdebou, appelé désormais à servir la province du Barh El Gazel, après un an et trois mois à la tête du Ouaddaï.



Dans son discours, le gouverneur sortant Ramadan Erdebou, a qualifié son séjour à la tête de la province du Ouaddaï de positif. Il a ajouté que le calme est revenu, et cela grâce à l'instauration de l'état d'urgence.