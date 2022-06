Tchad : le général Djontan Marcel Hoïnati a passé le témoin à la tête de la gendarmerie

Le directeur général de la gendarmerie nationale, sortant, le général de division Djontan Marcel Hoïnati ne cache pas ses sentiments de satisfaction à l'issue de sa mission. « Je quitte la gendarmerie avec une grande fierté, avec un bilan très positif et avec une mention très bien », a-t-il affirmé.



Durant son commandement (plus de 2 ans), le général Djontan Marcel Hoinati notifie que son combat était d’assurer la sécurité de personnes et de leurs biens sur l’ensemble sur territoire national. Il a développé plusieurs stratégies allant dans le sens de la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que dans la traque des présumés malfaiteurs.



L’administration étant une continuité, le général Djontan Marcel Hoinati a exhorté ses collaborateurs à poursuivre avec la même énergie et détermination afin de maintenir la sécurité et la stabilité durable des concitoyens.