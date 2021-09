Tchad : le général Djontan Marcel démantèle des barrières, des gendarmes prennent la fuite

De retour ce samedi d'une mission au sud du Tchad, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, a démantelé deux barrières anarchiques à Abalimane et à Gambarou, entre Guelendeng et Loumia. Quatre gendarmes et deux bogobogos ont été interceptés dont l'un de l'environnement et l'autre de la gendarmerie.



Les gendarmes de Gambarou ont pris la fuite avant l'arrivée du directeur général de la gendarmerie, abandonnant un bogobogo avec une arme.



La population de ces deux localités est sortie massivement pour remercier le directeur général de la gendarmerie nationale pour la liberté retrouvée.