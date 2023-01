Tchad : le général Idriss Gaad Abdraman prend fonction en tant que gouverneur du Mayo Kebbi Ouest

La cérémonie de prise de fonction s'est tenue à la place de l'indépendance de Pala en présence du ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance Limane Mahamat, ainsi que d'autres responsables et de citoyens.



Le général Abdraman a hérité de nombreux défis en tant que nouveau gouverneur, notamment en matière d'insécurité, avec des cas d'enlèvements de personnes contre rançons. C'est un sujet de préoccupation majeur pour la population et le gouvernement.



Le général Abdraman remplace le général Zilhoubé Pafalet Pataïdang, qui a exercé ses fonctions pendant 14 mois. Les attentes sont élevées envers le nouveau gouverneur pour qu'il améliore la situation sécuritaire dans la région et offre une gouvernance efficace et responsable à la population.



La prise de fonction du général Abdraman marque un nouveau chapitre pour la province du Mayo Kebbi Ouest et les citoyens espèrent que son mandat sera marqué par une amélioration de la sécurité et une gouvernance responsable.