Tchad : le général Idriss Youssouf Boy reçoit la décoration "He for she"

Le général Idriss Youssouf Boy, secrétaire particulier du Chef de l’Etat a été décoré comme HeForShe -ambassadeur de la cause féminine et de la promotion de l’égalité de genre- par la ministre de la Femme Amina Priscille Longoh, à l’occasion de la journée internationale de la femme.



“Suivant l’engagement du Chef de l’Etat, du Chef du Gouvernement et de plusieurs autres personnalités, il s’engage lui aussi à lutter contre les inégalités liées au genre”, a déclaré la ministre Amina Priscille Longoh sur sa page Facebook.



Mahamat Charfadine, directeur général adjoint du Protocole de la Présidence de la République a également été décoré comme HeForShe.



Pour sa part, le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu le prix de la femme tchadienne. Le prix lui a été décerné au Palais présidentiel. C’est le premier du genre institué par la femme tchadienne.