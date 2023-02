Tchad : le général Mahamat Charfadine prend ses fonctions de ministre de la Sécurité publique

Le Tchad a un nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration. Ce dernier a été nommé à ce poste ministériel crucial, en remplacement du général Idriss Dokony Adiker qui avait occupé le poste pendant un an.



Dans son discours d'investiture ce 28 février 2023, le nouveau ministre a exprimé sa reconnaissance envers Dieu Le Tout-Puissant, pour cette responsabilité importante et délicate. Le général Mahamat Charfadine Margué a souligné que la sécurité était la clé de la réussite du processus de transition en cours dans le pays.



Il a également souligné la nécessité d'unité pour répondre aux défis de l'heure, notamment les attentes des citoyens et la protection de leurs biens.



Cependant, il a également mis en garde contre les mauvaises pratiques, telles que les arnaques, les abus de pouvoir, le non-respect de la hiérarchie administrative et des procédures, l'absentéisme, la rétention d'informations et la gestion peu orthodoxe des ressources.



Le ministre a insisté sur l'importance de la ponctualité, de la rigueur, de la proactivité, de la probité, de la discrétion, de l'exemplarité et du respect des usagers par tous les membres des forces de défense et de sécurité intérieure.



Il a également appelé à une collaboration exemplaire de ses collaborateurs. Le général Mahamat Charfadine Margué a salué le travail de son prédécesseur, le général Idriss Dokony Adiker, en tant que ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, tout en exprimant sa conviction que les défis de l'heure peuvent être relevés avec le concours de tous.