Tchad : le général Ousmane Brahim Djouma prend les rênes à la Direction des douanes

Le général Ousmane Brahim Djouma, dans son discours, a souligné l'importance du travail bien fait et de la collaboration franche, tout en mettant en garde contre la corruption. Il a présenté des réformes envisagées pour la Douane Tchadienne, incluant la modernisation et l'amélioration de l'efficacité de l'administration.



Parmi les mesures annoncées, il a cité la poursuite des réformes administratives, la migration vers le système informatique SYDONIA WORD, la formation des agents en informatique, le paiement électronique avec les banques pour sécuriser les recettes douanières, et la sécurisation des flux de transit avec les pays voisins. En outre, il a mentionné la collaboration renforcée avec les partenaires, la formation des agents de la brigade mobile des douanes pour sécuriser les frontières, et l'interdiction des poursuites douanières en ville par ces brigades.