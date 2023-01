Tchad : le geste fort des festivaliers du Lac qui a valu une distinction spéciale au Festival Dary

Le jury a déclaré que la province du Lac a réussi à démontrer une politique culturelle innovante, en proposant une performance marquée par une expression de non-violence. Les danseurs ont notamment déposé les sabres par terre, un geste symbolique qui a fortement touché les membres du jury.



Ahmad Taboye, membre du jury, a déclaré que les critères de sélection pour cette année étaient basés sur l'expression culturelle, et que la province du Lac a réussi à se démarquer grâce à sa performance exceptionnelle.



La réception de ce prix marque un grand succès pour la province du Lac, qui a su mettre en avant sa culture et son engagement pour la non-violence lors de ce festival. Cette distinction souligne l'importance de la culture et de l'expression artistique dans la vie des Tchadiens et Tchadiennes.