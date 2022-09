Tchad : le gouvernement annonce 18 arrestations après des violences meurtrières au Sud

Le gouvernement annonce qu'une enquête est en cours. Le procureur de la République, le gouverneur de la province du Moyen-Chari et les forces de l'ordre sont sur place.



"La situation est complètement maitrisée. 18 personnes dont 10 de la communauté arabe et 8 autochtones ont été arrêtées et remises à la justice", précise Abderaman Koulamallah. Des recherches sont en cours pour retrouver d'autres instigateurs.



"Le gouvernement n'entend pas laisser se perpétuer ce genre de choses (...) Le procureur est dans une zone où il ne peut pas communiquer. Il donnera des informations plus précises", assure le porte-parole du gouvernement.



Des affrontements entre éleveurs et agriculteurs à Marabe ont fait au moins une dizaine de morts en deux jours. Une vingtaine de personnes ont été blessées, selon les autorités provinciales.



Les violences ont dégénéré mardi à la suite d'une altercation, avant de se propager dans des villages avoisinants.



À N'Djamena, des participants au dialogue national ont dénoncé ce regain de violences et ont appelé les autorités à agir.