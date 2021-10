Tchad : le gouvernement annonce un pacte social triennal avec les syndicats

Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Brah Mahamat, a annoncé lundi un accord sur un pacte social triennal avec les organisations syndicales visant à créer et consolider un climat social apaisé.



Le pacte prévoit une amélioration significative des conditions de travail et de vie des populations en général et des travailleurs en particulier, selon Brah Mahamat.



Détails à suivre.