Tchad : le gouvernement annonce un plan pour lutter contre le paludisme

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a tenu vendredi au Palais présidentiel, une réunion consacrée à la lutte contre le paludisme.



Un plan d'action intitulé "La santé par la salubrité" a été détaillé. Il se décline en plusieurs axes, notamment : assainissement, neutralisation des oeufs de moustiques, logistique et ramassage des ordures et déchets, lutte anti-vectorielle (fumigénisation à l'intérieur des domiciles et épandage aérien).



Le gouvernement compte déployer sa stratégie le plus rapidement face à l'urgence de la situation, indique le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Après N'Djamena qui va servir de phase test, l'opération sera étendue à d'autres grandes villes.



"C’est un tournant quand on sait que jusqu’à là, la stratégie du Gouvernement et ses partenaires consiste en grande partie à prendre en charge les malades et à distribuer les moustiquaires. Malgré ces efforts, plus de 3000 personnes meurent chaque année de la malaria", indique la Présidence.