Tchad : le gouvernement appelle à l’aide face à l’urgence alimentaire

Le gouvernement fait un appel à tous les acteurs nationaux et les partenaires internationaux à venir en aide aux populations identifiées en « phase de crise » et celle « en phase d’urgence » par une assistance humanitaire d’urgence particulièrement l’assistance alimentaire et les activités de relèvement précoce, selon un décret signé le 1er juin par le général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition.



Les autorités tchadiennes ont déclaré l’urgence alimentaire et nutritionnelle face à « la détérioration constante de la situation ». Un dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles a été mis en place le 11 mai 2017. Une cellule technique sera chargée du suivi et évaluation.