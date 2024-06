Tchad : le gouvernement apprécie la sécurité accordée aux étudiants tchadiens au Cameroun

Dans un communiqué publié ce 13 juin 2024, « le gouvernement de la République du Tchad exprime sa profonde gratitude envers les autorités camerounaises pour leur engagement continu en faveur de la sécurité des étudiants tchadiens au Cameroun ».



Le communiqué qualifie « d’exemplaire », la coopération entre les deux pays qui renforce par conséquent les liens de fraternité, et assure la protection des citoyens Tchadiens.



Comme le souligne le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, Abderaman Koulamallah, par ailleurs porte-parole du gouvernement, « la situation et le bien-être de nos compatriotes à l'étranger, notamment au Cameroun, demeurent une priorité. »



A cet effet, il envisage de se rendre dans les jours à venir au Cameroun, afin de rencontrer les autorités locales, et discuter des conditions de vie des étudiants tchadiens et de la communauté tchadienne.



Par ailleurs, le ministre d'Etat tchadien souhaite renforcer davantage la coopération bilatérale, et discuter des mesures tendant à garantir davantage la sécurité et le succès académique des étudiants tchadiens au Cameroun.



Enfin, il réitère « sa reconnaissance envers les autorités camerounaises pour leur soutien constant, et se réjouit à l'avance des discussions fructueuses qui auront lieu lors de sa prochaine visite à Yaoundé ».