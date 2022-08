Tchad : le gouvernement assiste les déplacés du conflit de Léo cantonnés à Kelo

Le don est composé de 150 sacs de riz de 50 kg, 150 sacs de sucre de 50 kg et 150 bidons d'huile de 10 litres.



Le secrétaire général départemental de la Tandjilé Ouest, Ali Abakar Issa, a salué l'effort du gouvernement pour son assistance aux vulnérables du département. Après la réception officielle, il a procédé à la distribution des vivres aux bénéficiaires.



Le directeur général du ministère de la Santé publique, Kaoudé Israël, a appelé les éleveurs et les agriculteurs à s'accepter mutuellement et à gérer leurs différends par le dialogue et non par des bagarres. "On ne peut pas construire un pays ou une nation par des conflits", a-t-il conclu.