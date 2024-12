Tchad : le gouvernement crée une commission pour garantir un retrait ordonné des soldats français

La commission a pour mission de notifier officiellement la dénonciation de l'accord militaire auprès des autorités françaises par voie diplomatie ; élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues par la Convention ; identifier et gérer les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques liés à la dénonciation ; et coordonner avec le partenaire français pour garantir un retrait ordonné des engagements bilatéraux.