Tchad : le gouvernement décide de renforcer le champ d’activités de la Police judiciaire

Le gouvernement a examiné et adopté jeudi en conseil des ministres, un projet de décret portant modification du décret n° 264 du 1er mars 2019, pris en application de l’Ordonnance n°018 du 7 juin 2018 instituant le corps de la Police Judiciaire, et relatif à l’organisation et au fonctionnement de ce corps.



Selon le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene, l’application du décret précité ayant révélé des insuffisances de fond et de forme dans la pratique, la nécessité de sa relecture s’est imposée en vue d’y apporter les améliorations nécessaires tant dans l’action de coordination avec d’autres services techniques, que dans le renforcement du champ d’activités du corps de la Police Judiciaire.



Les principales améliorations proposées dans le projet de décret rectificatif portent essentiellement sur :

- la création d’un secrétariat pour centraliser et coordonner les activités de la Police Judiciaire du point de vue de l’administration générale, et assurer le relai des décisions gouvernementales concernant ce corps ;

- la désignation de deux Conseillers ;

- le placement du Corps de la Police Judiciaire, en tant qu’entité paramilitaire, sous un Commandement pour la gestion des questions sécuritaires, comme les tours de permanence, la sécurisation des locaux, les interventions de maintien de l’ordre, les cérémonies militaires, etc.



Il est également prévu la création de deux nouvelles sous-directions à savoir : une sous-direction chargée des contraventions de simple police et de la Santé publique et une sous-direction chargée des atteintes aux systèmes informatiques.