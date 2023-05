Tchad : le gouvernement et l'UNFPA évaluent leur plan de coopération

Ce 02 mai 2023, le gouvernement tchadien et l'UNFPA se sont réunis dans un hôtel de la place, pour présenter le rapport d'évaluation finale du 7ème programme de coopération et du 8ème nouveau programme de coopération entre les deux parties. Cependant, cet article présente quelques erreurs qui doivent être corrigées.



Selon le représentant résident de l'UNFPA au Tchad, Dr Sennen Hounton, cette rencontre est une ébauche du 8ème Programme Pays de coopération avec le Tchad. Ce programme permettra de soutenir le gouvernement tchadien, à travers les multiples crises, internationales, régionales et nationales.



Le secrétaire général du ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Mahamat Chaïb Ibrahim, représentant le ministre de tutelle, a souligné que le 7ème programme de coopération entre le Tchad et l'UNFPA, initialement couvrant la période 2017-2021, a été étendu jusqu'en 2023 et arrive à terme le 31 décembre 2023.



Ce programme avait pour but de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne, notamment par la promotion des services de santé de la reproduction de qualité dans six des 23 provinces, la prévention du VIH/Sida, l'équité et l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'intégration des questions de population et de genre dans les plans et programmes de développement.



Le secrétaire général a également affirmé que cette rencontre consistait à prendre connaissance des réalisations du 7ème programme, et à discuter des suggestions de la progression logique des actions à mener au cours des cinq prochaines années.



Le but est de continuer à capitaliser les acquis de la coopération entre le Tchad et l'UNFPA, qui sera à sa troisième décennie.