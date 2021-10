Tchad : le gouvernement et les syndicats s'accordent pour un "climat de confiance mutuel"

Au dernier semestre de l'année 2016, le gouvernement a pris des mesures de réduction et de suppression d'avantages des travailleurs, à l'origine de séries de grèves notamment dans la fonction publique. Depuis lors, de nombreux pourparlers ont eu lieu pour parvenir à un climat social apaisé.



Le pacte relève que les solutions doivent tenir compte des réalités économiques et financières, et qu'un dialogue social inclusif et sincère encourage l'inclusion et constitue un levier de développement.



Le pacte social a été signé par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat et les organisations syndicales (plateforme syndicale revendicative, la plate-forme syndicale pour le dialogue social et la CLTT).



L'objectif du pacte est d'instaurer un climat de confiance mutuel entre les différents acteurs, de réduire les risques éventuels de confrontation en privilégiant le dialogue social et d'accroître la productivité et les rendements dans les différents services.