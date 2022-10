Tchad : le gouvernement évalue son dispositif de prévention des intempéries et d'assistance

La ministre des Affaires foncières, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a rencontré ce 5 octobre les membres du Comité stratégique de prévention et de gestion des inondations dont elle assure la présidence.



Les échanges ont porté sur l’évaluation de la situation et du dispositif d’assistance aux sinistrés déployés sur le territoire ; le point sur l’évolution météorologique et hydrologique, ainsi que les actions imminentes en vue de prévenir la crue.



Le comité technique est composé de la partie gouvernementale et des partenaires.