Tchad : le gouvernement explique pourquoi le projet de Constitution se base sur un État unitaire

Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier cette orientation. Sur le plan juridique, le Dialogue national inclusif a recommandé de s'appuyer sur les réflexions de la Constitution de 1976 et de les améliorer pour aboutir à une nouvelle Constitution adoptée par voie référendaire. Sur le plan organisationnel, il est essentiel que les citoyens puissent répondre clairement par oui ou par non lors d'un référendum, afin que la volonté populaire exprimée ne puisse donner lieu à aucune interprétation. Les experts s'accordent sur l'importance de prendre une décision claire et précise, permettant aux électeurs d'exprimer leur volonté de manière éclairée.



Il est essentiel de trouver un équilibre entre les aspirations du peuple et les contraintes auxquelles le pays est confronté. Le ministre secrétaire général du gouvernement appelle à une prise de décision réfléchie, en prenant en compte les intérêts de la nation dans son ensemble. La finalisation de la transition et la mise en place d'un gouvernement démocratique restent des priorités, et il est crucial de gérer les ressources de manière efficiente pour atteindre ces objectifs.