Tchad : le gouvernement fait le point sur la mise en œuvre du pacte social

Le ministre de la Fonction publique Brah a rencontré ce 9 mars les partenaires sociaux pour faire le point sur l’état d’avancement et la mise en œuvre du pacte social.



Le ministre a évoqué des contraires qui n’ont pas permis de tenir ces rencontres d’évaluations plus tôt mais a assuré d’une franche détermination à mettre en œuvre le pacte social triennal.



« Même si la totalité des engagements ne sont pas réalisés, ceux essentiels le sont », a dit Brah Mahamat. Il a cité notamment l’apurement des frais de transport de 2016, 2017 et 2018 pour tous les ministères ; le paiement effectif de tous les reliquats des frais de transports de 2016, 2017 et 2018 pour tous les agents inactifs, les retraités et les agents décédés ; le paiement effectif des reliquats des frais de transport de 2019 pour les agents d’enseignement malgré quelques omis relevés ; et l’effectivité de la levée du gel des effets financiers des avancements des agents civils de l’État.



Des activités sont en cours de réalisation, notamment le reversement d’agents contractuels à l’éducation nationale.