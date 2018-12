Tchad : le gouvernement fait le point sur le pilotage de l'audit des diplômes

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, a dirigé hier après-midi une réunion de travail avec les agents du comité de pilotage de l'audit des diplômes des agents civils de l'Etat.



La réunion s'est déroulée au Palais présidentiel en présence de quelques membres du gouvernement, de conseillers du chef de l'Etat, et des responsables syndicaux.



"C'est une réunion de pilotage de l'audit des diplômes. Au cours de cette réunion, nous avons évoqué la supervision des travaux d'audit menés par le cabinet en charge des investigation. Nous avons statué sur le rapport intermédiaire n°2. Nous avons également évoqué les différents points de l'accord signé entre le gouvernement et les organisations syndicales", a précisé le ministre de la Fonction publique, Ali Mbodou Mboudoumi.



Dans le cadre de la mise en oeuvre des points de l'accord avec les syndicats, le gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances 2018, la hausse de 15% des augmentations générales et spécifiques (AGS).



D'après le ministre "un comité paritaire est déjà mis en place et nous avons déjà saisi tous les intervenants, toutes les centrales syndicales afin de désigner le représentant qui va siéger au niveau de ce comité paritaire. Des instructions fermes ont été données pour que cet accord soit respecté."



"Le gouvernement a manifesté sa bonne foi de respecter strictement les dispositions de ce protocole d'accord. C'est dans l'intérêt de tout le monde de respecter cet accord. Cet accord va certainement déboucher sur un pacte social qui sera préparé par nos soins, c'est-à-dire le gouvernement et les syndicats", a-t-il relevé.