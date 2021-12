Tchad : le gouvernement injecte 2,3 milliards Fcfa pour 35 bus étudiants

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a organisé une cérémonie de remise des clefs des nouveaux bus pour les étudiants, au Centre national des œuvres universitaires (CNOU), ce mercredi 08 décembre 2021 à Ndjaména.

C’était en présence des responsables des établissements d'enseignement supérieur, des représentants du SYNECS et SET du supérieur et les représentants de l'UNET.



C'est le vice-président du CMT, le général de division Djimadoum Tiraïna qui a présidé la cérémonie. Chose promise, chose due. Voilà 35 bus de marque Kinglong (75 places) qui ont été octroyés aux étudiants par le président du Conseil Militaire de Transition. Dans son mot de bienvenue, le directeur général du CNOU, Dr Ali Waïdou souligne que la mise à disposition de ces 35 bus « vient à point nommé, quand on sait que les 85 bus acquis depuis 2012 sont déjà dans un état de vétusté avancée ». Il se dit convaincu que le soutien du PCMT et son gouvernement se « perpétuera afin de permettre au CNOU de mener à bien sa mission ».



Mamadou Gana Boukar, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation, dans son mot de circonstance, rappelle que « depuis le début des années 2000, dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'option de la décentralisation des structures de formation opérée par le gouvernement, s'est traduite par la création et la diversification de la configuration du système universitaire national qui compte aujourd'hui 22 institutions publiques (soit 10 universités, 6 instituts supérieurs, 4 écoles normales supérieures et 2 écoles nationales ), et une centaine d'établissements privés ». « J'encourage nos jeunes frères étudiants à mettre à profit ces importants investissements pour se concentrer à la recherche de l'excellence et non se laisser détourner de leurs objectifs initiaux et légitimes », a conclu le secrétaire d'État.



En présidant la cérémonie, le vice-président du Conseil Militaire de Transition a déclaré que « le PCMT et son gouvernement accordent une importance capitale à l'éducation et la formation des jeunes. Car ne dit-on pas que la jeunesse est le fer de lance de la Nation ? ». Djimadoum Tiraïna exhorte les responsables du CNOU à veiller à l'utilisation efficiente des bus et invite les étudiants, « futurs cadres du pays », à observer une attitude responsable à l'usage de ces bus.