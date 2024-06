Tchad : le gouvernement lance la distribution d’aliments pour bétail au Batha

En réponse à la crise de pénurie de pâturages, qui a entraîné des déplacements massifs des éleveurs vers des zones de pâturage et a eu des conséquences sécuritaires dans le Batha et d'autres provinces d'élevage du pays, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a approuvé la distribution gratuite d’aliments pour bétail.



Ce don, d'une valeur de 6 763 120 000 FCFA, vise à soutenir les éleveurs des cinq provinces les plus touchées : le Ouaddaï, le Hadjer-Lamis, le Barh-El Gazel, le Kanem et le Batha. Le Batha a bénéficié de 52 836 sacs de tourteaux, 43 443 sacs de son de maïs et 26 965 sacs de grains de coton.



Dans son discours introductif, le gouverneur de la province du Batha, le général de division Ahmat Goukouni Mourali, a souhaité la bienvenue au ministre de l'Élevage et de la Production Animale et à sa suite. Il a souligné que cette visite intervient à un moment critique, car la situation alimentaire du bétail est alarmante, avec des milliers de têtes de bétail périssant à cause de la famine.



Au nom de la population de la province du Batha, il a remercié infiniment le Président de la République pour ses innombrables appuis et ce don qui vient soulager les problèmes sociaux et économiques des éleveurs. Il a assuré le ministre que l'équipe chargée de la distribution agira avec transparence, honnêteté et promptitude pour que les aliments parviennent aux bénéficiaires.