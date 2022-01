Tchad : le gouvernement lance un diagnostic pour endiguer les conflits ruraux

L'atelier de deux jours regroupe plus de 70 participants issus des différentes corporations notamment : les leaders traditionnels et religieux, les représentants des organisations agricoles et pastorales, les organisations de la société civile et bien d'autres venus de quatre départements de la province.



Il vise à permettre aux participants de réfléchir et échanger sur la question des conflits liés aux ressources naturelles.



Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazin, s'est félicité du choix porté sur la ville d'Abéché pour abriter l'atelier combien important pour la cohabitation pacifique entre les tchadiens.



Intervenant à son tour, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Mamadou Gana a salué les efforts fournis par les deux ministères en faveur de la réconciliation nationale.



Lançant les travaux, le ministre d'État Acheikh Ibni Oumar a relevé que le but de l'atelier est de réfléchir avec les principaux concernés sur les racines des conflits ruraux, en particulier ceux qui sont liés aux ressources naturelles. Pour le ministre d'État, la vision générale de la réconciliation commence par l'étude et la définition des stratégies pour régler définitivement les conflits ruraux.



À l'issu de cet atelier, les deux ministères disposeront d'un rapport d'identification des facteurs de conflit, des formes des conflits, de leurs causes, de leurs conséquences ainsi que des pistes de solution.