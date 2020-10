Tchad : le gouvernement ordonne la fermeture de tous les sites illégaux d’orpaillage

Le chef de l’État Idris Déby a tenu jeudi une reunion consacrée à l’exploitation illégale de l’or. Plusieurs mesures à effet immédiat sont ordonnées, notamment la fermeture dès aujourd’hui de tous les sites d’orpaillage illégal sur l’ensemble du territoire national et le déguerpissement de tous les orpailleurs des sites illégalement occupés.



Les étrangers clandestins seront reconduits vers leur pays d’origine, précise Chérif Mahamat Zene, ministre de la Communication.



Le président de la République demande l’annulation sous toutes leurs formes, de tous les titres miniers : permis de recherche et/ou d’exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale de l’or.



Toutes les autorisations de prospection, d’exploitation semi-industrielle, semi-mécanisée, artisanale/traditionnelle et de lavage des rejets d’or sont également annulées.



Il est fait exception à ceux attribués à des entreprises dûment agréés et aux références avérées dans le secteur minier.



Les instructions du président de la République ont été données séance tenante.