Tchad : le gouvernement prend des engagements pour améliorer le climat des affaires

Au titre de la gouvernance économique et sociale, un accent particulier sera mis sur l’attractivité du pays pour les investisseurs, nationaux et étrangers, la promotion de l’industrialisation à travers l’amélioration du climat des affaires et une saine relation entre le privé et le public, préalables essentiels à la croissance économique et à la création des richesses et des emplois, a détaillé le chef du gouvernement.



À ce titre, le gouvernement s’attellera à améliorer le climat des affaires par les actions suivantes :

- poursuivre la mise en œuvre effective des dispositions du Code de transparence et de bonne gouvernance et de tous les autres textes du Nouveau Cadre Harmonisé de la Gestion des Finances Publiques de la zone CEMAC ;

- améliorer l’efficacité et la crédibilité de la justice par le renforcement des capacités des tribunaux de commerce et des tribunaux de travail ;

- achever le processus d’apurement de la dette intérieure ;

- mettre en place un mécanisme contraignant portant recouvrement et rapatriement des avoirs logés à l’extérieur ;

- développer et mettre en œuvre les projets de partenariat public-privé et des financements alternatifs/innovants pour la réalisation des grands projets structurants, notamment dans les infrastructures énergétiques et de transports.