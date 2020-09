Tchad : le gouvernement préoccupé par la hausse des cas testés positifs de Covid-19

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi au Palais présidentiel. Il s'est dit hautement préoccupé de la courbe ascendante des cas testés positifs, enregistrés en majorité au Mayo-Kebbi Est, dans la période allant du 9 au 15 septembre courant, suite à un dépistage massif des cas contacts.



Le Comité appelle à une vigilance accrue et permanente face à la recrudescence de la pandémie dans le monde entier.



Il a instruit ses sous-comités, chacun en ce qui le concerne, à l'effet de tout mettre en oeuvre pour assurer l'observation des gestes-barrières.



Le sous-comité défense et sécurité a été chargé de veiller au respect de l'interdiction des places mortuaires et des déplacements des cortèges funèbres, ainsi du transfert des dépouilles mortelles d'une ville à une autre pour limiter tout risque de propagation du virus dans notre pays.



Il a également instruit le sous-comité sensibilisation à rencontrer les leaders religieux et les responsables des marchés aux fins de placer chaque acteur devant ses responsabilités pour l'application stricte des mesures-barrières dans leurs domaines respectifs de compétence.