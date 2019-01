Tchad : le gouvernement préoccupé par la surfacturation des marchés publics

Le secrétariat général du gouvernement et le ministère de l'Economie et de la Planification du développement ont organisé ce mercredi 23 janvier une journée d'échange sur les marchés publics, au Radisson Blu hôtel de N'Djamena. La rencontre vise à mettre en place une stratégie pour lutter contre la surfacturation des montants des marchés publics.



Cette pratique freine la mise en oeuvre des politiques publiques et décourage les partenaires techniques et financiers du Tchad.



"C'est sur la base des constats répétitifs et parfois préoccupants que nous avons organisé un atelier afin d'examiner de manière tout à fait transparente, partager et consolider les voies et moyens pour améliorer non seulement le processus en amont mais sa gestion en aval", a expliqué le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne.



La ministre secrétaire général du gouvernement a déclaré que la surfacturation des marchés publics ne favorise pas la réalisation des infrastructures ou des prestations de services efficaces. "La surfacturation des marchés publics a des effets néfastes sur notre économie déjà fragile et les conséquences sont palpables. Il s'agit entre autres de la création des dettes improductives pour l'Etat parce que beaucoup de projets sont financés par des prêts", selon Mariam Mahamat Nour.



Le code des marchés publics a été adopté en 2015 mais n'a eu aucun impact. Certains participants à la journée d'échange ont proposé la fixation des prix standards dans les contrats de marchés.