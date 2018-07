Tchad : le gouvernement prié de régulariser les arriérés des subventions des partis politiques

Le Front pour le changement et l’alternance démocratique indique dans son communiqué de presse rendu public hier, que les conditions d’applications de l’ordonnance 20 portant charte des partis politiques sont irréalistes pour l’instant. En outre, le Front demande au gouvernement de régulariser les arriérés des subventions des partis politiques.Depuis la dernière réforme constitutionnelle, le gouvernement a entrepris une réforme de l'organisation des partis politiques. Selon lui, de nombreux partis politiques n'existent que par leur "famille nucléaire", afin de recevoir des subventions de l'Etat."Il n'est de secret pour personne que certains partis politiques se créent dans le seul but d'obtenir la subvention impartie par l'État au fonctionnement des partis politiques. Le constat de cette triste réalité a été affirmé et condamné au forum national inclusif", avait estimée le 1er juin dernier, l'ex-porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué.Un projet d'ordonnance a été adopté le jeudi 31 mai dernier en conseil des ministres . Il propose une représentation provinciale des partis politiques dans au moins 10 provinces dans un délai d'un an. Il propose également l'extension du délai de traitement des dossiers dans un délai d'un mois. Il établit l'âge de 30 ans minimum pour être dirigeant d'un parti politique et autorise la dissolution par le ministre en charge de l'administration du territoire de tout parti n'ayant pas pris part à deux élections générales consécutives.