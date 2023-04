Tchad : le gouvernement rappelle les ONG internationales à l'ordre pour le recrutement des étrangers

Le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux rappelle aux Organisations Non-Gouvernementales (ONG), leur obligation de respecter l'article 19 du décret N°1918/MEPD/2018, du 24 décembre 2018, portant institution d'un protocole d'accord standard d'établissement des ONG au Tchad.



Ce décret dispose que les recrutements sur des postes de management doivent être donnés en priorité aux nationaux, à compétence égale. Dans ce sens, le secrétariat permanent des ONG et affaires humanitaires, chargé du suivi et de l'application dudit article 19, sera plus regardant et plus exigeant sur les dossiers relatifs aux demandes d'agréments pour le recrutement de personnel expatrié.



Dorénavant, toute demande d'agrément devra être accompagnée d'une note explicative justifiant la nécessité de recourir à un personnel étranger et l'impossibilité de trouver un profil local pour le poste en question.



De plus, le personnel et les cadres expatriés des ONG présents au Tchad et bénéficiant d'un agrément, sont tenus de prévoir des plans de transfert de compétences étalés dans le temps, permettant au personnel local d'occuper des postes de management.



Il est également rappelé que le personnel international affecté au Tchad doit être renouvelé au plus tard après quatre ans de présence dans le pays. Le ministère souligne l'importance du respect des textes en vigueur et des protocoles d'accord signés par les ONG avec l'Etat tchadien.



Les responsables des ONG internationales sont ainsi invités à respecter les engagements pris et à mettre en place des plans de transfert de compétences, pour assurer une meilleure collaboration avec les populations locales. Le gouvernement tchadien est conscient du rôle crucial que jouent les ONG dans le développement du pays, et compte sur leur collaboration pour faire avancer les projets en cours.