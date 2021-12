Tchad : le gouvernement rassure sur la mise en oeuvre du pacte social

N'Djamena - Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a tenu ce 9 décembre une réunion avec les partenaires sociaux pour faire le point sur la mise en oeuvre du pacte social.



"Pour mieux mettre en oeuvre, il faut qu'il y ait des séances d'évaluation pour regarder les points forts et les points faibles", affirme Pahimi Padacké Albert.



Le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat, indique que la rencontre a permis de faire le point. Selon lui, il y a des avancées.



"Pour les points qui n'ont pas connu un début d'exécution, nous avons donné des explications et nous allons lever les embuches", assure-t-il.



Brah Mahamat réitère la volonté du gouvernement de satisfaire tous les points contenus dans le pacte social triennal.



Le pacte signé le 4 octobre prévoit une amélioration significative des conditions de travail et de vie des populations en général et des travailleurs en particulier. Le pacte relève que les solutions doivent tenir compte des réalités économiques et financières.