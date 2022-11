Tchad : le gouvernement réagit aux allégations d'exécutions extrajudiciaires

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, demande "des éléments probants", estimant que "la justice c'est aussi le principe du contradictoire".



"On ne peut pas cacher les morts", "il faut attendre de voir les situations judiciaires", indique Aziz Mahamat Saleh.



Pour sa part, le ministre de la Justice Mahamat Ahmad Alhabo évoque de "nombreuses déclarations, parfois extravagantes".



"Quand on se donne la liberté d'affirmer des choses aussi graves, il faut avoir aussi l'intelligence et la responsabilité de justifier ce qu'on dit", selon lui.



"Si quelqu'un a une liste nominative, avec des identités précises, cette personne détenant ces informations (...) et l'endroit où il a été exécuté de façon extrajudiciaire (...) qu'il dépose plainte", relève le garde des sceaux.



Et d'ajouter : "c'est bien de rester quelque part à partir d'un clavier et de diffuser toutes les informations mais la justice travaille avec les preuves".