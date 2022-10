Tchad : le gouvernement réagit aux violences meurtrières de Mangalmé

"Ce qui s'est passé : un conflit banal intercommunautaire (...) un accord intervenu entre les nomades et les sédentaires a été violé (...) Je ne peux pas vous en dire plus (...) Les instigateurs de ces évènements ont été pour la plupart arrêtés", annonce le porte-parole du gouvernement.



"Le 23 septembre dernier, un accord est intervenu entre les nomades et les sédentaires. Cette réconciliation a permis de mettre un certain nombre de choses au point jusqu'au 8 octobre. Cet accord a été violé. Les sédentaires, au lieu de saisir les forces de l'ordre, ont fait eux-mêmes la police", détaille Abderaman Koulamallah.



Il précise que le ministre en charge de la défense, le ministre de la Justice et le Procureur de la République sont dépêchés dans la zone.