Tchad : le gouvernement réunit les partenaires face à l'urgence alimentaire

Le premier ministre et président du Haut comité national de sécurité alimentaire et de gestion des crises, Pahimi Padacké Albert, a tenu ce 11 mai une rencontre sur la sécurité alimentaire, en présence des membres du gouvernement, diplomates et partenaires techniques et financiers.



"Avec les effets conjugués de la mauvaise campagne agricole et de l'inflation liée à la guerre ukrainienne, nous entrons dans une phase extrêmement sensible pour la population tchadienne. Il va falloir être pragmatique en terme d'assistance pour la population. Quelles sont nos possibilités ?", a affirmé le chef du gouvernement.



"Le moment le plus difficile pour cette population commence à partir de maintenant jusqu'à fin août", a ajouté le chef du gouvernement.



Quatre axes ont été abordés au cours de la rencontre : l'assistance alimentaire aux populations en saison des pluies, l'appui aux moyens d'existence à travers des kits pastoraux, la prévention et la prise en charge des femmes enceintes et allaitantes malnutries ainsi que l'appui à la situation pastorale à travers des compléments alimentaires.