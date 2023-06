Tchad : le gouvernement se prépare efficacement aux grandes crues à venir

Le Premier ministre, Saleh Kebzabo, a présidé le 31 mai 2023, une réunion de travail avec le comité stratégique de gestion et de prévention des inondations au Tchad, en présence de quelques membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que des proches collaborateurs, informe ses services .



Au cœur de cette réunion, le bilan des inondations de l’année 2022 au Tchad. 19 provinces sur 23 ont été touchées par ces inondations ayant entrainé d’innombrables dégâts. Un bilan détaillé par secteur a été présenté au chef du gouvernement au cours de cette réunion.



Pour le Premier ministre, il est important de tirer des leçons de cette catastrophe, afin de mieux se préparer pour affronter sereinement les problèmes à venir.



« Grâce à cet exercice, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour ne plus se laisser prendre au dépourvu, comme l'année dernière. Ainsi, dans les semaines qui viennent, le gouvernement devra se préparer pour faire efficacement face aux grandes crues en mettant en place des dispositifs pour contenir d'éventuels débordements de ces intempéries», a-t-il déclaré.