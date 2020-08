Tchad : le gouvernement se réunit à nouveau face aux inondations

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a tenu mardi au Palais présidentiel, une deuxième réunion de crise suite aux inondations qui éprouvent les citoyens, notamment dans la capitale.



La rencontre a réuni quelques membres du Gouvernement, le maire de la ville de N’Djamena et ses collaborateurs.



Elle a permis de faire le point sur les opérations en cours. Le ministre d’État a exhorté à intensifier les efforts pour soutenir les citoyens, notamment avec les opérations de distribution de vivres et non vivres.



A N’Djamena, des opérations d’évacuation des eaux ont été enclenchées depuis quelques jours par les services de la mairie et ceux de l’État. “Elles ont permis de faire baisser le niveau des eaux et de désengorger ainsi quelques quartiers qui étaient inondés”, relève la Présidence.



Les citoyens sont également invités à exprimer leur solidarité.